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Мир

Бросали в автозаки вместе с велосипедами: в Минске разогнали "велопробег солидарности" (видео)

1:44 8 августа 2020
Велопробег солидарности в Минске

Депортировав из Беларуси украинских журналистов, власти страны «переключились» на своих граждан.

Так, накануне вечером, 7 августа, в центре Минска на проспекте Независимости правоохранители разогнали митинг солидарности, которые устроили водители, велосипедисты и пешеходы.

Об этом пишет местный ресурс Tut.by.

Сообщается, что акция началась около семи часов вечера и проходила сравнительно мирно: водители сигналили собравшимся, из некоторых машин доносилась песня Виктора Цоя «Перемен!».

Но когда велосипедисты стали разъезжаться, начались задержания.

По словам свидетелей, задержания осуществляли милиция и солдаты внутренних войск. Людей бросали в автозаки и маршрутки вместе с велосипедами.

«Легковая машина выехала на тротуар, перекрыла дорогу велосипедистам, начались задержания», -​ рассказал очевидец.

Одного из задержанных у Академии наук увезла скорая помощь, его передали медикам прямо из автозака.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в последний день июля на площади Бангалор в Минске прошел митинг в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской и ее соратниц, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало. По разным оценкам, на акцию пришли от 35 до 63 тысяч человек. Люди подходили к парку большим потоком, на входе образовались длинные очереди.

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