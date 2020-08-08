27.48 / 27.84 32.30 / 33.00
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

НАТО движется к Черному морю: США разместят в еще одной стране дополнительный контингент войск

6:55 8 августа 2020
США Румыния

По завершению переговоров о расширенном оборонном сотрудничестве с Польшей представители США провели в Бухаресте встречу с румынскими коллегами, на которой обсуждалась возможность размещения в стране дополнительного контингента войск.

Об этом передает УНН со ссылкой на агентство Agerpres.

Сообщается, что в консультациях приняли участие министр национальной обороны Румынии Николае Чукэ, начальник штаба обороны генерал-лейтенант Даниел Петреску, а также начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл и командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи.

«На этой неделе мы сообщили о размещении командования пятого корпуса американских сухопутных сил в Польше в рамках перераспределения наших сил в Европе, — сказал журналистам Макконвилл. — Также в соответствии с недавним заявлением министра (обороны Марка) Эспера мы намереваемся направить больше сил на ротационной основе в регион Черного моря, в частности в Румынию».

Американский военачальник сообщил, что с румынскими партнерами были «очень подробно» обсуждены количество американских солдат, которые будут дополнительно дислоцированы в Румынии, и места, где они будут находиться.

В свою очередь Петреску подчеркнул, что Румыния продолжит выделять необходимые средства на нужды обороны. Начальник румынского штаба обороны сообщил, что на вооружение армии Румынии вскоре поступят ракетные системы HIMARS и Patriot, а также что во время совместных румыно-американских учений в 2021 году будет объявлено о первоначальной операционной готовности командования многонационального корпуса НАТО «Юго-восток».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент США Дональд Трамп заявил о том, что не все выводящиеся из Германии военные части вернутся в США — часть из них будут направлены на укрепление рубежей НАТО.

36

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Деркач Андрей

"Утечки" были неспроста: контрразведка США заподозрила украинского нардепа в работе на Россию

Колодец

Упала в колодец в кромешной темноте: под Днепром спасатели пришли на помощь 13-летней девочке (видео)

Помпео и Лавров

"Красная линия": стало известно о предупреждении Лаврову от Помпео из-за сговора РФ с талибами

Шмыгаль Денис

Ситуация с COVID-19 стремительно ухудшается: Кабмин переходит в чрезвычайный режим работы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер