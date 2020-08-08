НАТО движется к Черному морю: США разместят в еще одной стране дополнительный контингент войск

По завершению переговоров о расширенном оборонном сотрудничестве с Польшей представители США провели в Бухаресте встречу с румынскими коллегами, на которой обсуждалась возможность размещения в стране дополнительного контингента войск.

Об этом передает УНН со ссылкой на агентство Agerpres.

Сообщается, что в консультациях приняли участие министр национальной обороны Румынии Николае Чукэ, начальник штаба обороны генерал-лейтенант Даниел Петреску, а также начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл и командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи.

«На этой неделе мы сообщили о размещении командования пятого корпуса американских сухопутных сил в Польше в рамках перераспределения наших сил в Европе, — сказал журналистам Макконвилл. — Также в соответствии с недавним заявлением министра (обороны Марка) Эспера мы намереваемся направить больше сил на ротационной основе в регион Черного моря, в частности в Румынию».

Американский военачальник сообщил, что с румынскими партнерами были «очень подробно» обсуждены количество американских солдат, которые будут дополнительно дислоцированы в Румынии, и места, где они будут находиться.

В свою очередь Петреску подчеркнул, что Румыния продолжит выделять необходимые средства на нужды обороны. Начальник румынского штаба обороны сообщил, что на вооружение армии Румынии вскоре поступят ракетные системы HIMARS и Patriot, а также что во время совместных румыно-американских учений в 2021 году будет объявлено о первоначальной операционной готовности командования многонационального корпуса НАТО «Юго-восток».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент США Дональд Трамп заявил о том, что не все выводящиеся из Германии военные части вернутся в США — часть из них будут направлены на укрепление рубежей НАТО.

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