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Политика

Подозреваемый в разгоне Майдана экс-глава милиции Киева получил российское гражданство

10:55 8 августа 2020
Валерий Мазан

Власти Российской Федерации предоставили гражданство бывшему исполняющему обязанности начальника Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве Валерию Мазану, подозреваемому в разгоне Майдана.

Сейчас он скрывается в России, а также в оккупированном Крыму, сообщает РБК-Украина со ссылкой на определение суда.

Генеральная прокуратура Украины 11 мая 2017 года направила запрос в Россию с просьбой задержать и арестовать экс-начальника киевской милиции.

«Однако Генеральной прокуратурой Российской Федерации в удовлетворении указанного ходатайства отказано, поскольку подозреваемый получил гражданство Российской Федерации», — говорится в определении суда.

Как писали «ФАКТЫ», бывший начальник киевской милиции подозревается в причастности к разгону Евромайдана 18−20 февраля 2014 года и гибели митингующих. С марта 2015 года он находится в розыске.

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