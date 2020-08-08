Все люди находятся в зоне риска: врач указал на парадокс коронавируса

Анализ заболеваемости COVID-19 пока не дает шансов выделить какую-то группу, не рискующую заразиться. Все люди в зоне риска: от мала до велика. Об этом заявил кандидат медицинских наук, заведующий пульмонологическим отделением Волынской областной больницы Олег Яковенко.

По словам врача, COVID-19 — заболевание парадоксальное. «Иногда болезнь у старшего человека протекает гораздо легче, чем у 30-тилетнего или 40-летнего. Есть генетика, и иммунный ответ, который тоже зависит от генетики», — объяснил пульмонолог в интервью ТСН.

Собранная медиками статистика свидетельствует, что 80% зараженных переносят COVID-19 в легкой форме, у 10% проявляются тяжелые последствия, еще для 10% болезнь заканчивается трагически. Больше всего рискуют пациенты с сахарным диабетом, лишним весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тем не менее, невзирая на статистику, есть случаи удивительной индивидуальной сопротивляемости организма инфекциям.

«Иногда закономерности не срабатывают, настолько все индивидуально. К примеру, у человека почтенного возраста с сопутствующими заболеваниями больше риска умереть, но он жив. Это означает, что его генетический код по-другому работает, все по-другому запрограммировано» — уточнил Яковенко.

Напомним, ранее ученые нашли пять мутаций, которые повышают вероятность смерти от COVID-19.

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