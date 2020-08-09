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Катастрофическое наводнение в Греции: жертвами стихии стали пять человек (видео)
Пока Украина страдает от жары, проливной дождь и гроза вызвали наводнение на втором по величине греческом острове Эвия.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Prothotema.
Река вышла из берегов и затопила дороги, дворы. Подтопленными оказались сотни домов, машины.
По данным местных властей, в некоторых районах центральной Эвии непогода нанесла огромный ущерб. Погибли, по меньшей мере, пять человек. Большинство жертв, в том числе ребенок, были найдены в своих домах или вблизи от них.
Десятки людей были эвакуированы. Восемь человек вынуждены были переправлять в безопасное место вертолетом.
Спасатели продолжали искать двух пропавших без вести.
Напомним, в конце июня-начале июня западные области Украины пережили страшные ливни и паводки. Ущерб был нанесен сельскому хозяйству, инфраструктуре и жителям, многие из которых потеряли свое имущество.
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