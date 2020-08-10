Не смогут иметь детей: медики выяснили, как экстремальные диеты отражаются на здоровье женщин

Многим женщинам известно, что лишний вес и ожирение матери вредны для будущего ребенка, поэтому перед беременностью они пытаются похудеть, доводя себя практически до истощения. Однако достигать такого эффекта с помощью экстремальных диет вдвойне опасно.

Об этом со ссылкой на недавнее исследование британских медиков пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что многие эксперты рекомендуют женщинам, желающим испытать счастье материнства, избавиться от ожирения и лишнего веса. Большие объемы тела могут быть одной из причин женского бесплодия.

Иногда представительницы прекрасного пола так сильно хотят побыстрее добиться желаемого, что прибегают к помощи экстремальных диет, к примеру, сокращающих суточный рацион до 500 или 600 калорий или вовсе требующих голодать несколько дней подряд.

К тому же интернет и особенно социальные сети полны разного рода «чудодейственными диетами», позволяющими за несколько месяцев похудеть на 30−50 кг. При фанатичном следовании диете можно добиться желаемого, но высокой ценой.

Новое исследование показало, что такого рода диеты могут спровоцировать бесплодие.

Но экстремальный пищевой режим провоцирует долговременные повреждения всего организма, что изначально затрудняет процесс зачатия, а порой и делает его невозможным. К примеру, при таких диетах у женщин часто прекращаются месячные, что говорит о серьезных гормональных проблемах.

В реальности для того, чтобы худеть, необязательно морить себя голодом, напоминают медики. Для этого всего лишь нужно сжигать чуть больше калорий чем употреблять, тщательно следить за временем приема пищи (не ужинать позднее чем за три часа до отхода ко сну), уделять время физическим нагрузкам, исключить сладкое и мучное. Конечно, этот путь не будет столь быстрым и результативным, но он является единственно правильным, если только речь не идет о тяжелой степени ожирения, при которой единственным вариантом часто остаётся бариатрическая операция.

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