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Наука и технологии

Грустный праздник: ученые объяснили, почему риск умереть в свой день рождения очень высок

4:27 10 августа 2020
Happy Birthday

День рождения — не всегда самая веселая дата в году, даже для появившегося в этот день на свет человека. Многие известные люди умерли в день своего рождения. К примеру, известный художник эпохи Возрождения Рафаэль умер 6 апреля 1520 года, когда ему исполнилось ровно 37 лет. Не менее известный поэт и драматург Уильям Шекспир скончался 23 апреля 1616 года, когда ему, как считается, исполнилось 52 года.

Об этом пишет The Wrap.

Но, оказывается, шанс умереть в собственный день рождения выше, чем в любой другой день года. Об этом говорится в результатах исследования ученых из Университета Чикаго.

В рамках научной работы рассматривались случаи смерти 25 миллионов человек в возрасте старше 14 лет за период c 1998 по 2011 годы. Из этого числа 73 266 человек скончались в собственный день рождения.

Риск гибели в праздничный день ученые связывают с двумя основными факторами. При наличии у человека депрессии именно в день рождения остро чувствуется одиночество, что может подтолкнуть его к самоубийству. Кроме того, излишества во время вечеринок — такие, как алкоголь или психотропные вещества — приводят к несчастным случаям.

Более высокий уровень смертности приходится также на выходные дни. В особой группе риска — люди до 29 лет: именно в этом возрастном срезе отмечено наибольшее число смертей в выходные и дни рождения. Ученые поясняют, что в эти периоды люди отклоняются от привычного режима и ведут себя иначе, а молодежь, что не удивительно, пускается в особо опасные авантюры.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Бразилии после семейного празднования дня рождения в городке Итаперика-да-Серра близ Сан-Паулу коронавирусом заразились по меньшей мере 10 человек. Трое умерли в течение недели. Всего на празднике было 28 человек. Всем, кому удалось выжить, находятся сейчас на самоизоляции.

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