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Мир

Выборы в Беларуси: у Тихановской заявили о готовности начать переговоры с властью

5:59 10 августа 2020
Тихановская Светлана

Главная соперница нынешнего президента Беларуси на выборах главы государства Светлана Тихановская и ее соратники готовы к диалогу с действующей властью относительно массовых протестов в стране.

Об этом заявила координатор штаба Тихановской Мария Колесникова, передает «Громадське».

Она напомнила, что Тихановская сама обратилась к силовикам, чтобы те не применяли насилие против мирных демонстрантов.

«Мы готовы этому поспособствовать. Если будет возможность диалога, мы готовы вступить в диалог и пытаться предотвратить насилие», — сказала Колесникова.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. Центральная избирательная комиссия Беларуси намерена объявить окончательные результаты выборов президента 14 августа. Но уже сегодня, 10 августа, станут известны предварительные итоги. По данным официального экзитпола, на выборах победил действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года. 65-летний политик получил 79,7 процентов голосов. Второе место у оппозиционного кандидата Светланы Тихановской -6,8 процентов.

В то же время после голосования в ряде городов Беларуси начались несанкционированные акции протеста. Во время разгона в Минске силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в результате ночных столкновений погиб один молодой человек, а еще четверо получили ранения.

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