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Тихановская лидирует на зарубежных участках на выборах президента Беларуси – независимый экзитпол
Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, по данным независимого социологического опроса, лидирует на зарубежных избирательных участках по выборам президента Беларуси.
По данным белорусской службы «Радио Свобода», на выходе из 21 зарубежного избирательного участка Тихановская набрала 81,57 процентов голосов, президент Лукашенко — 5,89 процентов. Против всех проголосовали 1,82 процента опрошенных, отказались отвечать 9,42 процента.
«Радио Свобода» опросила около 8 тысяч человек.
Напомним, ранее в эфире телеканала «Беларусь-1» объявили результаты национального экзитпола: предварительно, Александр Лукашенко набрал 79,9 процента голосов, Светлана Тихановская — 6,8 процента.
«ФАКТЫ» сообщали, что происходит в Беларуси после закрытия избирательных участков.85
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