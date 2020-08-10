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Мир

Протесты в Беларуси: стало известно о первом погибшем во время столкновений

4:41 10 августа 2020
Протесты в Беларуси

В результате протестов в Беларуси погиб человек, молодой мужчина.

Об этом сообщает местный телеграмм-канал NEXTA Live.

Также информационный ресурс называет имя молодого человека — Евгений Заичкин.

«По предварительной информации, молодой человек погиб», — сообщает издание.

На фото видно, как медик стоит на одном колене возле лежащего на земле мужчины,

Еще как минимум 4 человека находится в реанимации.

Как известно, массовые протесты в Беларуси начались и после завершения голосования на выборах президента; по данным экзит-полов и ЦИК, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко одерживает победу. Милиция в ходе ночных протестов из-за выборов президента задержала более 160 человек по всей стране. МВД перевело на усиленный режим весь личный состав белорусской милиции, а также задействованы дополнительные силы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в МВД Беларуси подтвердили массовые задержания протестующих, которые вышли на улицы после оглашения результатов выборов президента. В то же время, в полицейском ведомстве отрицают информацию о применении резиновых пуль и водометов, а также не называют количество задержанных.

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