Заражают без видимых симптомов: ученые предупредили об особенностях передачи коронавируса кошками

Коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) может проникать в организм не только человека, но и других млекопитающих. Среди них макаки-резусы, норки, хорьки и кошки. На всех этих животных инфекция действует почти так же сильно, как и на человека.

К таким выводам пришли американские ученые, статью которых опубликовала электронная научная библиотеке bioRxiv.

Особо интересны в этом отношении кошки и норки. Среди них ученые фиксируют не только большое количество заражений, но и случаи передачи инфекции как от одного животного к другому, так и, в случае с норками, от животного к человеку. Из-за этого эпидемиологи очень серьезно изучают то, как вирус поражает подобных животных и как у них протекает болезнь.

Заразившиеся коронавирусом нового типа кошки передают его здоровым сородичам уже на второй-четвертый день после инфицирования.

«Во всех изученных тканях тела кошек к 4−7 дню после заражения мы обнаружили множество следов вируса, несмотря на то, что у животных не было видимых симптомов болезни. При этом жившие вместе с ними здоровые особи заразились SARS-CoV-2 примерно через два-четыре дня после начала эксперимента. Это говорит о том, что нужно вести эпидемиологические наблюдения за кошками», — пишут ученые.

Группа ветеринаров и эпидемиологов под руководством профессора Университета штата Канзас (США) Юргена Рихта изучила, как часто кошки заражаются коронавирусом и как быстро это происходит при контактах между больными и здоровыми особями. Подобные знания очень важны для того, чтобы оценить, могут ли кошки служить скрытым резервуаром инфекции, как на то указывали наблюдения за брошенными и полудикими кошками в приютах Уханя.

Для ответа на эти вопросы ученые приобрели десять кошек возрастом от 4 до 5 месяцев, которые не страдали от других болезней. Шестерых из них заразили одним из распространенных штаммов коронавируса. Затем зараженных кошек посадили в вольер с двумя здоровыми сородичами, не мешая им контактировать друг с другом. Двух последних животных отсадили в отдельную клетку, где те не могли заразиться SARS-CoV-2.

В следующие три недели ученые постоянно следили за тем, как меняется состояние всех десяти кошек. Анализ их выделений показал, что все здоровые кошки в вольере с больными особями заразились уже на 2−4 день после начала эксперимента несмотря на то, что у их зараженных соседей не было никаких признаков инфекции, за исключением относительно высокой температуры тела на второй день после ввода вируса в их организм.

Последующие наблюдения показали, что уже в первые пять дней после заражения в организме всех восьми животных было множество вирусных частиц. Они исчезли из их тела примерно через неделю. При этом ученые не зафиксировали серьезных повреждений в легких кошек. Это говорит о том, что вирус размножался преимущественно в верхней части их дыхательных путей, что может объяснять быстрый характер его распространения.

Все это, по мнению Рихта и его коллег, говорит о том, что нужно следить за распространением вируса среди кошек, особенно в питомниках и других местах их скопления. Подобные меры, как надеются ученые, исключат возможность того, что кошки станут скрытыми носителями SARS-CoV-2 в будущем.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что коронавирус нового типа может передаваться от человека к котам. Об обратном процессе пока что, к счастью, не известно.

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