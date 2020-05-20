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Мир

Не только летучие мыши: в Нидерландах назвали животное, которое может заражать человека коронавирусом

5:59 20 мая 2020
Норки
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

После того, как в Нидерландах в апреле выявили случаи передачи коронавируса от человека норкам, ученые стали уделять данным животным больше внимания и пришли к довольно неожиданным выводам: процесс может быть обратным — люди также могут заразиться COVID-19 от норок.

Об этом сообщила в среду вице-премьер, министр сельского хозяйства, окружающей среды и качества продуктов питания Карола Схаутен, чьи слова приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

По словам министра, продолжающееся в настоящее время исследование свидетельствует о том, что, «возможно, что один из работников фермы заразился коронавирусом от норок».

По данным НТК, при подтверждении это будет первый в Нидерландах случай передачи инфекции человеку от животного.

«Эти новые результаты исследования оказывают серьезное влияние на владельцев ферм, их семей и работников, а также на местные сообщества, — подчеркнула она. — Мы находимся в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами и принимаем все необходимые меры».

В частности, на фермах запрещены посетители, а всем работникам рекомендуется использовать средства защиты.

Схаутен добавила, что исследования проводятся на других фермах, например, там, где осуществляется разведение свиней. У этих животных коронавирус выявлен не был. «Но мы хотим продолжить изучение передачи заболевания между животными и людьми», — сказала она.

По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, к настоящему моменту коронавирус в королевстве выявлен более чем у 37,8 тыс. человек, умерли свыше 4,4 тыс.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пока что наиболее распространенной версией появления коронавируса является заражение «нулевого пациента» от летучих мышей на рынке в городе Ухане.

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