Известный журналист Юрий Бутусов отметил опасность действий России в отношении Беларуси, где сейчас проходят массовые протесты против президента Лукашенко. «Российские спецслужбы собирают информацию и отрабатывают оперативные планы по вмешательству в белорусские дела», — написал он на своей странице в соцсети.

«Беларусь восстала против Лукашенко. Но более всего сейчас опасны действия России.

Прямо сейчас российские спецслужбы собирают информацию и отрабатывают оперативные планы по вмешательству в белорусские дела вплоть до оказания «миротворческой помощи» согласно союзным соглашениям. И Россия наверняка будет намерена спровоцировать побоище и кровь так же, как спровоцировала побоище и кровь на Майдане.

Путин не захочет терять возможность присоединить Беларусь силовым путем, чтобы не допустить создания еще одного проевропейского государства между РФ и ЕС. Россия будет действовать агрессивно, чтобы захватить полный контроль над государством.

Меня беспокоит, что Украина сейчас слишком беспомощна, чтобы проводить какую-то скоординированную политику в отношении Беларуси, которая является одним из наших крупнейших соседей, и обстановка в ней — предмет нашей национальной безопасности.

Президент Украины должен без огласки собрать все силовые структуры. Нам необходимо срочно увеличить число наблюдателей за ситуацией из разных органов власти, а также число журналистов, готовых объективно освещать происходящее. Нам не надо вмешиваться в белорусскую политику — они сами разберутся, дай Бог. Но нам надо противодействовать российской политике, разоблачать происки российской агентуры, постараться всеми силами помешать российским провокациям и вероятному вторжению РФ.

Что очевидно сейчас?

Штаба восстания нет — в современном сетецентрическом обществе они не нужны. Каждый может стать информационным хабом в социальной сети, и каждый информхаб может стать координационным и мотивационным центром. Дубинки в этом измерении не работают, это не признак силы, а признак слабости.

Лукашенко отсутствует в соцсетях, где он безнадежно проигрывает, как проиграл у нас Янукович. Лукашенко есть в рядах полиции, он есть в телевизоре. Но на улице нет его сторонников, на улице нет тех, кто смотрит телевизор, люди смотрят соцсети. Поэтому ситуация резко меняется — потушить протесты сразу во всей стране невозможно, как и Янукович, Лукашенко стянул все свои спецназы в Минск, тем самым протесты без проблем разрастаются в регионах.

Без силового сценария поменять власть все-таки не получится. Надеюсь, что все ограничится драками и разоружением полиции. Не сомневаюсь, что люди, которые готовы смело идти под дубинки и водометы, так же смело будут готовы пролить кровь, и им нужна свобода, а не диктатура Путина. Украина должна быть готова прийти на помощь в случае российской агрессии теми силами и средствами, какие мы можем адекватно применить, не навредив украино-белорусским отношениям и с уважением к народу этой страны", — написал Бутусов в Facebook.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», кремлевский пропагандист Сергей Марков пригрозил вторжением в Беларусь, заявив, что «госпереворот» в этой стране готовила Польша и что это делалось с прицелом на свержение Путина.

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