- 12:17 Знаменитый украинский биатлонист Семенов женится на швейцарке: фото звездной пары
- 12:12 На Виннитчине арестовали 5 грузовиков с львовским мусором
- 11:56 В Беларуси начинают бастовать работники заводов
- 11:45 Шварценеггер стал дедушкой
- 11:24 Лукашенко отказался говорить с Путиным: в Москве сообщили сенсацию
- 11:21 Надя Дорофеева показала, как проводит лето в собственном особняке
- 11:16 Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Базель»: расписание трансляций четвертьфинала Лиги Европы
- 11:10 Польша готовит переворот в Беларуси, чтобы потом снять Путина: пропагандист Кремля пригрозил вторжением
- 10:59 Посольство США возобновило выдачу виз для украинцев: что об этом известно
- 10:47 Лобовое ДТП в Прикарпатье: погибли три человека, среди пострадавших 2-летний ребенок
- 10:41 ТОП-5 бюджетных авто: какую машину лучше купить начинающему водителю
- 10:38 «Форпост» с Орландо Блумом и «Любовники» с Джейми Дорнаном: что посмотреть в кино с 13 августа
Путин хочет получить полный контроль над Беларусью, не исключено силовое вмешательство, — Юрий Бутусов
Известный журналист Юрий Бутусов отметил опасность действий России в отношении Беларуси, где сейчас проходят массовые протесты против президента Лукашенко. «Российские спецслужбы собирают информацию и отрабатывают оперативные планы по вмешательству в белорусские дела», — написал он на своей странице в соцсети.
«Беларусь восстала против Лукашенко. Но более всего сейчас опасны действия России.
Прямо сейчас российские спецслужбы собирают информацию и отрабатывают оперативные планы по вмешательству в белорусские дела вплоть до оказания «миротворческой помощи» согласно союзным соглашениям. И Россия наверняка будет намерена спровоцировать побоище и кровь так же, как спровоцировала побоище и кровь на Майдане.
Путин не захочет терять возможность присоединить Беларусь силовым путем, чтобы не допустить создания еще одного проевропейского государства между РФ и ЕС. Россия будет действовать агрессивно, чтобы захватить полный контроль над государством.
Меня беспокоит, что Украина сейчас слишком беспомощна, чтобы проводить какую-то скоординированную политику в отношении Беларуси, которая является одним из наших крупнейших соседей, и обстановка в ней — предмет нашей национальной безопасности.
Президент Украины должен без огласки собрать все силовые структуры. Нам необходимо срочно увеличить число наблюдателей за ситуацией из разных органов власти, а также число журналистов, готовых объективно освещать происходящее. Нам не надо вмешиваться в белорусскую политику — они сами разберутся, дай Бог. Но нам надо противодействовать российской политике, разоблачать происки российской агентуры, постараться всеми силами помешать российским провокациям и вероятному вторжению РФ.
Что очевидно сейчас?
Штаба восстания нет — в современном сетецентрическом обществе они не нужны. Каждый может стать информационным хабом в социальной сети, и каждый информхаб может стать координационным и мотивационным центром. Дубинки в этом измерении не работают, это не признак силы, а признак слабости.
Лукашенко отсутствует в соцсетях, где он безнадежно проигрывает, как проиграл у нас Янукович. Лукашенко есть в рядах полиции, он есть в телевизоре. Но на улице нет его сторонников, на улице нет тех, кто смотрит телевизор, люди смотрят соцсети. Поэтому ситуация резко меняется — потушить протесты сразу во всей стране невозможно, как и Янукович, Лукашенко стянул все свои спецназы в Минск, тем самым протесты без проблем разрастаются в регионах.
Без силового сценария поменять власть все-таки не получится. Надеюсь, что все ограничится драками и разоружением полиции. Не сомневаюсь, что люди, которые готовы смело идти под дубинки и водометы, так же смело будут готовы пролить кровь, и им нужна свобода, а не диктатура Путина. Украина должна быть готова прийти на помощь в случае российской агрессии теми силами и средствами, какие мы можем адекватно применить, не навредив украино-белорусским отношениям и с уважением к народу этой страны", — написал Бутусов в Facebook.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», кремлевский пропагандист Сергей Марков пригрозил вторжением в Беларусь, заявив, что «госпереворот» в этой стране готовила Польша и что это делалось с прицелом на свержение Путина.
Читайте также: В Беларуси начинают бастовать работники заводов
Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.1
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.
Ветер: 0 м/с C
Давление: 748 мм