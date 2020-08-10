Ставки по депозитам резко упали: сколько потеряют украинцы

Несмотря на то, что Нацбанк объявил о выходе украинской экономики из кризиса, в течении месяца наблюдается тенденция снижения ставок по банковским вкладам для всех валют.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках, проведенный Liga.net.

Больше, чем на 1 процент подешевели гривневые сбережения. Валютные вклады снизили доходность незначительно до 0,11 процентного пункта (п.п.).

Гривневые вклады на срок до месяца подешевели на 1,17 п.п. до 6,87 процентов годовых. Доходность вкладов на период от месяца до трех опустилась также на 0,45 п.п. до 6,35 процентов годовых. Также потеряли в цене сбережения на период от 3 до 6 месяцев до 7,68 процентов годовых. Бессрочные сбережения подешевели на 0,66 п.п. до 4,91 процентов годовых. Средняя ставка для сроков от полугода до года снизилась на 0,54 п.п. и составляет 8,08 процентов годовых. Депозиты сроком более года предлагают в размере 8,11 процентов годовых.

Долларовые сбережения просели в ставках менее заметно. Максимально упала средняя ставка по депозитам сроком до месяца — на 0,11 п.п. до 0,47 процентов годовых. Бессрочные сбережения потеряли 0,07 п.п. и предлагают 0,46 процентов годовых. Вклады сроком более года предлагают 1,77 процентов годовых.

Бессрочные сбережения в евро и вклады сроком от месяца до трех не изменились. На прежнем уровне осталась доходность и вкладов периодом более года. Упала средняя ставка для сроков меньше месяца — на 0,09 п.п. до 0,25 процентов годовых. Вклады периодом от трех месяцев до полугода подешевели до 0,63 процентов годовых, а от полугода до года до 0,90 процентов годовых.

Из 26 банков, ставки снизили ставки 15, в том числе Кредиагриколь, Восток, ОТП Банк, Универсалбанк, Альфа-Банк, Аккорд Банк, БТА Банк, ПИН Банк, Южный, Пиреус, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Юнекс, Укрэксимбанк.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению аналитиков, до конца года доллар может стоить как 45 гривен, так и 25 гривен. Все будет зависеть от того, какую финансовую политику будут проводить власти Украины.

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