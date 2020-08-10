В России объяснили, почему Лукашенко выгоден для Кремля

Сохранение Александром Лукашенко поста президента Беларуси (напомним, что ЦИК предварительно дает ему около 80 процентов голосов избирателей) выгодно Кремлю, поскольку любой другой руководитель государства будет иметь больше возможностей для налаживания отношений с Западом.

Такую точку зрения высказал в своей статье заместитель главного редактора Carnegie.ru Максим Саморуков. «Россия, со своей стороны, была бы рада посмотреть, как Лукашенко сорвется из-за нервной кампании, наворотит недопустимого и сам сожжет себе все пути отступления от давления Москвы. Но это совсем не означает, что в Кремле хотели бы смены власти в Беларуси», — утверждает Саморуков.

По его словам, «затея» с силовой аннексией Беларуси выглядит «сомнительно полезной» и «вряд ли осуществимой», что делает Александра Лукашенко по-прежнему незаменимым для Москвы. «Любой другой человек на посту белорусского президента, какой бы пророссийской ни была его (ее) риторика до избрания, будет иметь несравнимо больше возможностей для налаживания отношений с Западом», — отмечает журналист.

По его словам, Беларусь является «единственной из шести постсоветских стран общего соседства с ЕС», у которой нет «конфликтных гарантий», как, к примеру, в Армении с Нагорным Карабахом, у Молдовы с Приднестровьем, а у Украины — с Донбассом.

«В 2018 году Кремль не стал влезать во внутриполитические разборки в Армении, уверенный, что карабахский конфликт и так надежно гарантирует неизменность внешнеполитического курса страны», — пишет Максим Саморуков и добавляет: «Ограничительные функции Карабаха, Донбасса и Приднестровья может выполнять только токсичная фигура Лукашенко на посту президента. Убери его, и на месте последней диктатуры Европы окажется небольшая, упорядоченная и довольно благополучная страна, которая лучше всех на постсоветском пространстве готова вступать хоть в ЕС, хоть в НАТО».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лукашенко заявлял, что протестные акции в Беларуси управлялись из-за границы, и что интернет был тоже отключен извне.

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