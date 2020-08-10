Цифры по Лукашенко выросли: ЦИК обнародовала предварительные результаты выборов в Беларуси

ЦИК Беларуси опубликовала предварительные результаты выборов президента. Результаты государственных экзитполов были такие: Александр Лукашенко набрал 79,7 процента голосов, Светлана Тихановская — 6,8 процента.

По данным Центризбиркома, представленным 10 августа, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23 процента голосов. Его главный оппонент Светлана Тихановская — 9,9 процентов.

У Анны Канопацкой — 1,68 процента. Андрей Дмитриев предварительно набрал 1,04 процента, Сергей Черечень — 1,13 процента. Против всех проголосовали 6,02 процента избирателей.

В сети публикуют реальные результаты голосования на участках в Беларуси. На многих участках победила Светлана Тихановская. По данным ее штаба, Тихановская победила на 20 участках в Минске и Минском районе Беларуси.

14 августа ЦИК должна обнародовать окончательные итоги президентских выборов.

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