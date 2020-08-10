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Лукашенко набирает более 80 процентов голосов: в ЦИК Беларуси продолжают подсчет голосов

16:30 10 августа 2020
Лукашенко и Тихановская

ЦИК Беларуси, ранее сообщавшем, что по предварительным данным, за действующего президента проголосовали 79,7 процента избирателей, обновили данные, добавив Александру Лукашенко почти процент.

Как сообщает «Белта», голоса на данный момент распределились так:

  • Александр Лукашенко — 80,08%;
  • Светлана Тихановская — 10,09%;
  • Анна Канопацкая — 1,68%;
  • Андрей Дмитриев — 1,21%;
  • Сергей Черечнь — 1,15%;
  • против всех — 4,6%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ЕС заявили, что граждане Беларуси ожидают, что их голоса будут подсчитаны правильно.

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