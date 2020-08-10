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В ЕС прокомментировали президентские выборы в Беларуси
После того, как в Беларуси опубликовали предварительные итоги голосования на президентских выборах и показали, что за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали около 80 процентов избирателей, в ЕС заявили о важности данных, «отражающих выбор белорусов».
Об этом сообщает брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рихард Йозвяк цитирующий соответствующее заявление.
«После беспрецедентной мобилизации на свободные выборы и демократию белорусы теперь ожидают, что их голоса будут подсчитаны правильно. Важно, чтобы Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты, отражающие выбор белорусов», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Беларуси акцию протеста проводили на металлургическом заводе.172
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