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Мир

В ЕС прокомментировали президентские выборы в Беларуси

13:49 10 августа 2020
Лукашенко

После того, как в Беларуси опубликовали предварительные итоги голосования на президентских выборах и показали, что за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали около 80 процентов избирателей, в ЕС заявили о важности данных, «отражающих выбор белорусов».

Об этом сообщает брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рихард Йозвяк цитирующий соответствующее заявление.

«После беспрецедентной мобилизации на свободные выборы и демократию белорусы теперь ожидают, что их голоса будут подсчитаны правильно. Важно, чтобы Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты, отражающие выбор белорусов», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Беларуси акцию протеста проводили на металлургическом заводе.

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