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Белорусская оппозиция озвучила план протестов на ближайшие дни и выдвинула два требования

16:38 10 августа 2020
Протесты

В Беларуси продолжаются протесты оппозиции против президента Александра Лукашенко — они начались после завершения работы избирательных участков.

Как сообщает Telegram-канал NEXTA, белорусская оппозиция определилась с планом действий.

«Друзья, после вчерашнего Лукашенко никак не может остаться у власти. Он проиграл выборы, он кинул своих карателей с оружием против безоружных и мирных людей, он пролил много крови и теперь надеется, что люди стерпят десятки пострадавших и даже убитых», — говорится в сообщении.

Всех активистов призывают закупать в строительных и спортивных магазинах защитную экипировку: каски, шлемы, защитные щитки и очки, респираторы или противогазы. Также рекомендуют каждому подготовить переносную аптечку.

Оппозиционеры собираются выйти в Минске к Стеле в понедельник, 10 августа, в 19:00. На следующий день планируется национальная всеобщая забастовка.

Озвучены два требования:

  1. Новые выборы без Лукашенко.
  2. Освобождение всех политических заключенных.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко ночью отказался от разговора с Владимиром Путиным.

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