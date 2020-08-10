- 16:51 Под Киевом подросток убил 12-летнюю девочку: подробности трагедии и фото
- 16:38 Белорусская оппозиция озвучила план протестов на ближайшие дни и выдвинула два требования
- 16:31 Антонио Бандерас заразился коронавирусом
- 16:30 Лукашенко набирает более 80 процентов голосов: в ЦИК Беларуси продолжают подсчет голосов
- 16:17 Представился полковником: в Одессе пьяный мужчина ездил на авто по пляжу и цеплялся к отдыхающим
- 16:14 Украли запчасти к боевым вертолетам: СБУ раскрыла аферу с участием военных
- 16:11 Жеребьевка Лиги чемпионов: потенциальные соперники «Динамо» узнали своих оппонентов
- 16:07 В России объяснили, почему Лукашенко выгоден для Кремля
- 15:56 В СНБО сказали, чем последнее перемирие на Донбассе отличается от предыдущих
- 15:46 "Укрзалізниця" возобновила движение еще двух поездов дальнего следования: названы направления и даты
- 15:30 Оккупанты начали убивать очередное водохранилище в Крыму, но ученые считают, что проблему это не решит
- 15:22 В МВД рассказали, как водителям быстро открыть новую категорию
Белорусская оппозиция озвучила план протестов на ближайшие дни и выдвинула два требования
В Беларуси продолжаются протесты оппозиции против президента Александра Лукашенко — они начались после завершения работы избирательных участков.
Как сообщает Telegram-канал NEXTA, белорусская оппозиция определилась с планом действий.
«Друзья, после вчерашнего Лукашенко никак не может остаться у власти. Он проиграл выборы, он кинул своих карателей с оружием против безоружных и мирных людей, он пролил много крови и теперь надеется, что люди стерпят десятки пострадавших и даже убитых», — говорится в сообщении.
Всех активистов призывают закупать в строительных и спортивных магазинах защитную экипировку: каски, шлемы, защитные щитки и очки, респираторы или противогазы. Также рекомендуют каждому подготовить переносную аптечку.
Оппозиционеры собираются выйти в Минске к Стеле в понедельник, 10 августа, в 19:00. На следующий день планируется национальная всеобщая забастовка.
Озвучены два требования:
- Новые выборы без Лукашенко.
- Освобождение всех политических заключенных.
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко ночью отказался от разговора с Владимиром Путиным.258
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.
Ветер: 1 м/с С
Давление: 747 мм