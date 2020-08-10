Лукашенко отказался говорить с Путиным: в Москве сообщили сенсацию

В разгар массовых протестов в Беларуси, которые начались после завершения работы избирательных участков, президент Беларуси Александр Лукашенко ночью отказался разговаривать с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает известный историк и политический аналитик Валерий Соловей. По его информации, Лукашенко сослался на гипертонический криз. «Генералы требовали от него отдать приказ на применение боевых патронов», — пишет он в соцсетях.

Тем временем президент РФ поздравил Лукашенко с переизбранием и направил телеграмму: «Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», кремлевский пропагандист Сергей Марков заявил, что «госпереворот» в Беларуси готовила Польша, и что это делалось с прицелом на свержение Путина.

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