Ночные протесты в Минске закончились стрельбой: в сеть попало видео

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси после закрытия избирательных участков начались массовые задержания протестующих, которые вышли на улицы после оглашения результатов выборов президента.

Силовики применили резиновые пули и водометы. Проводились массовые задержания людей.



«Это сделали не выдуманные боевики ЧВК „Вагнера“, не террористы и не наёмники. Это сделал одержимый властью узурпатор, ненавидящий свой народ», — такой комментарий под видео.

Напомним, по предварительным данным ЦИК, Напомним, по предварительным данным ЦИК, победу на выборах снова одержал действующий президент Александр Лукашенко . По данным официального экзит-пола, Лукашенко получил 79,7% голосов. При этом на втором месте по результатам опросов оказалась Светлана Тихановская, набравшая 6,8% голосов. В то же время протестанты считают, что результаты выборов не отражают реальную ситуацию в стране и явно подтасованы.

620

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter