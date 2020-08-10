27.50 / 27.70 32.30 / 32.60
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Ночные протесты в Минске закончились стрельбой: в сеть попало видео

7:44 10 августа 2020
задержание

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси после закрытия избирательных участков начались массовые задержания протестующих, которые вышли на улицы после оглашения результатов выборов президента.

Силовики применили резиновые пули и водометы. Проводились массовые задержания людей.


«Это сделали не выдуманные боевики ЧВК „Вагнера“, не террористы и не наёмники. Это сделал одержимый властью узурпатор, ненавидящий свой народ», — такой комментарий под видео.

Напомним, по предварительным данным ЦИК, победу на выборах снова одержал действующий президент Александр Лукашенко. По данным официального экзит-пола, Лукашенко получил 79,7% голосов. При этом на втором месте по результатам опросов оказалась Светлана Тихановская, набравшая 6,8% голосов. В то же время протестанты считают, что результаты выборов не отражают реальную ситуацию в стране и явно подтасованы.

620

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Светлана Тихановская

Разгон Майдана в Минске: Тихановская обратилась к силовикам и простым белорусам

задержание

Ночные протесты в Минске закончились стрельбой: в сеть попало видео

Кошка

Заражают без видимых симптомов: ученые предупредили об особенностях передачи коронавируса кошками

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси: стало известно о первом погибшем во время столкновений

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер