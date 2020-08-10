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Ночные протесты в Минске закончились стрельбой: в сеть попало видео
В воскресенье, 9 августа, в Беларуси после закрытия избирательных участков начались массовые задержания протестующих, которые вышли на улицы после оглашения результатов выборов президента.
Силовики применили резиновые пули и водометы. Проводились массовые задержания людей.
«Это сделали не выдуманные боевики ЧВК „Вагнера“, не террористы и не наёмники. Это сделал одержимый властью узурпатор, ненавидящий свой народ», — такой комментарий под видео.
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