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Мир

Главный конкурент Лукашенко Тихановская отказалась выходить на акции протеста

18:25 10 августа 2020
Светлана Тихановская

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не будет участвовать в акциях протеста оппозиции. Такое решение принято, чтобы избежать провокаций.

Как сообщают росСМИ, главный конкурент Лукашенко не будет участвовать в акциях протеста.

«Команда приняла решение, что ее появление может вызвать какие-то провокации дополнительные, которых мы бы хотели избежать. Поэтому команда приняла решение, что она не пойдет. И она, как командный игрок, подчинилась этому решению», — заявила пресс-секретарь штаба кандидата в президенты Анна Красулина.

Тихановская сказала, что не хочет оказаться «рядом со своим мужем», находящимся сейчас в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Чехии опровергли слова президента Лукашенко о причастности к акциям протеста в Беларуси.

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