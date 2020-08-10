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Главный конкурент Лукашенко Тихановская отказалась выходить на акции протеста
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не будет участвовать в акциях протеста оппозиции. Такое решение принято, чтобы избежать провокаций.
Как сообщают росСМИ, главный конкурент Лукашенко не будет участвовать в акциях протеста.
«Команда приняла решение, что ее появление может вызвать какие-то провокации дополнительные, которых мы бы хотели избежать. Поэтому команда приняла решение, что она не пойдет. И она, как командный игрок, подчинилась этому решению», — заявила пресс-секретарь штаба кандидата в президенты Анна Красулина.
Тихановская сказала, что не хочет оказаться «рядом со своим мужем», находящимся сейчас в СИЗО.
Ранее сообщалось, что в Чехии опровергли слова президента Лукашенко о причастности к акциям протеста в Беларуси.124
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