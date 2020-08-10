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В Чехии отреагировали на обвинения в причастности к организации протестов в Беларуси
Министр иностранных дел Чехии опроверг заявление президента Александра Лукашенко о том, что Прага имеет отношение к организации протестов в Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал 360tv.ru.
«Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — заявил Александр Лукашенко, после того, как в Беларуси начались массовые протесты оппозиции.
Несколько позже он сделал еще одно громкое заявление о «зарубежных кукловодах».
«Одна из линий этих кукловодов — Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят… В общем, пытаются управлять процессом из-за рубежа. Я про Польшу не говорю», — сказал Лукашенко.
Ранее сообщалось, что выборы в Беларуси сопровождались уличными протестами.103
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