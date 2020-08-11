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Специально целились в репортеров: в ходе протестов в Минске пострадали журналисты

4:20 11 августа 2020
Раненная журналистка

Во время протестов, которые охватили Минск и другие города Беларуси в ночь на 11 августа, пострадали несколько журналистов и редакторов белорусских и зарубежных изданий.

Об этом передает «Еврорадио» со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов.

Так, около девяти вечера в Минске была ранена в колено журналистка издания «Наша Нива» Наталья Лубневская (на фото). Она пожаловалась, что не чувствует ногу и была госпитализирована.

Журналистка Татьяна Капитонова оглушена светошумовой гранатой во время разгона демонстрантов на станции метро «Пушкинская».

Кроме того, поздно ночью сотрудники газеты «Наша Ніва» получили сообщение SOS c телефона главного редактора издания Егора Мартиновича, возвращавшегося домой после освещения акции. Это может означать, что его задержала милиция.

У журналистки онлайн-издания Tut. by, резиновой пулей сорвало бэйдж.

Задержаны и остаются под стражей белорусские журналисты Татьяна Белашова, Елена Щербинская и Виталий Дубик.

Еще одну немаловажную деталь сообщает сайт телеканала 360: силовики во время обстрела резиновыми пулями на Кальварийской улице намеренно целились в репортеров.

По данным СМИ, журналисты стояли в стороне от протестующих в касках и ярких жилетах.

Напомним, 10 августа в Беларуси возобновились акции протеста из-за победы действующего президента Александра Лукашенко на выборах. Протестующие считают победу Лукашенко нечестной и требуют объявления настоящих результатов голосования. Акции протеста охватили Минск и крупные города страны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ходе протестов силовики заявили о гибели протестующего в Минске; согласно информации милиции, в руках демонстранта взорвалось неизвестное устройство.

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