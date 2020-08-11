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«Уволить всех невозможно»: участники протестов в Беларуси объявили с 11 августа бессрочную забастовку
Участники протестов в Беларуси объявили вторник, 11 августа, днем начала забастовки на всех предприятиях страны.
Об этом сообщает информационный портал NEXTA в Telegram.
По мнению организаторов акции, такой шаг является самым эффективнымй метод борьбы против «диктаторских режимов и механизм защиты своих интересов».
«Это проверено временем и всей историей профсоюзного движения. Задержать кого-либо невозможно, уволить всех — тоже»,— говорится в сообщении.
В то же время действующая власть не намерена легко сдаваться и поднимает вокруг столицы военные части. В самом же Минске в центр города движется колонна техники.
Кроме того, силовики применяют для разгона акций водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Об этом сообщают telegram-канал Nexta и белорусское издание «Наша Нива».
В ответ в Минске устанавливают баррикады в разных частях города. Протестующие разбивают брусчатку, чтобы было удобно ее бросать в силовиков.
Напомним, что вечером 10 августа в Беларуси возобновились акции протеста из-за победы действующего президента Александра Лукашенко на выборах. Протестующие считают победу Лукашенко нечестной и требуют объявления настоящих результатов голосования.
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