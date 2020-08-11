«Уволить всех невозможно»: участники протестов в Беларуси объявили с 11 августа бессрочную забастовку

Участники протестов в Беларуси объявили вторник, 11 августа, днем начала забастовки на всех предприятиях страны.

Об этом сообщает информационный портал NEXTA в Telegram.

По мнению организаторов акции, такой шаг является самым эффективнымй метод борьбы против «диктаторских режимов и механизм защиты своих интересов».

«Это проверено временем и всей историей профсоюзного движения. Задержать кого-либо невозможно, уволить всех — тоже»,— говорится в сообщении.

В то же время действующая власть не намерена легко сдаваться и поднимает вокруг столицы военные части. В самом же Минске в центр города движется колонна техники.

Кроме того, силовики применяют для разгона акций водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Об этом сообщают telegram-канал Nexta и белорусское издание «Наша Нива».

В ответ в Минске устанавливают баррикады в разных частях города. Протестующие разбивают брусчатку, чтобы было удобно ее бросать в силовиков.

Напомним, что вечером 10 августа в Беларуси возобновились акции протеста из-за победы действующего президента Александра Лукашенко на выборах. Протестующие считают победу Лукашенко нечестной и требуют объявления настоящих результатов голосования.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что накануне вечером в ходе продолжающихся в столице Беларуси Минске протестов зафиксирован первый случай гибели участника уличной акции.

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