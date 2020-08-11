Пытался бросить неизвестный предмет: в Минске погиб участник протестов

В ходе продолжающихся в столице Беларуси Минске протестов зафиксирован первый случай гибели участника уличной акции.

Информацию о гибели человека на проспекте Притыцкого подтверждают правоохранители, передает TUT.by.

По данным Министерства внутренних дел Беларуси, на проспекте толпа демонстрантов строила баррикаду, чтобы заблокировать движение. Силовики утверждают, что в руках протестующего взорвался неизвестный предмет.

«Во время столкновений со спецназовцами, один из протестующих пытался бросить неизвестное взрывное устройство в сторону милиционера. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в заявлении МВД.

В то же время, журналисты издания «Наша Нива» сообщают с места событий, что демонстрантов на проспекте массированно обстреливали силовики. Обстрел велся из гостиницы «Орбита» и улицы Кальварийской.

Трагедия стала первым официально подтвержденным правоохранителями случаем смерти во время протестов. Появившуюся вчера ночью информацию о гибели активиста опровергли днем.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Беларуси вечером 10 августа столкновения силовиков с протестующими наблюдались не только в Минске. Спецназ попытался разогнать уличные протесты и в других крупных городах. Особенно жестким противостояние оказалось в Бресте. Также бойцов ОМОНа во всеоружии видели в центре Гродно, Мозыря, Гомеля, Новополоцка.

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