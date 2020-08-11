Задержанных протестующих уложили на землю и били ногами: появилось видео из отделения милиции в Минске

В сеть выложили видео из Минска после протестов в столице Беларуси — на территории Октябрьского РУВД прямо на асфальте лежали задержанные участники акций.

Видео в Telegram разместил ресурс «NEXTА». «Теперь понимаете, почему мы призываем никого не отдавать в руки карателей? Картина очень символичная. Если мы сейчас не соберемся — то такой концлагерь ожидает всю нашу страну», — говорится в комментарии к видео.

Снявшие видео утверждают, что задержанных били ногами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Беларуси создали интерактивную карту, где указаны места расположения основных сил спецназа, какие дороги перекрыты, в каких точках проводятся массовые задержания.

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