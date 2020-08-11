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Скопление спецтехники и задержания: в Беларуси создали карту протестов
В Беларуси по итогам двух дней уличных протестов появилась особая интерактивная карта. По ней можно ориентироваться, где расположены основные силы спецназа, какие дороги перекрыты, в каких точках проводятся массовые задержания.
На первом этапе карта охватывает лишь Минск и окрестности. Указаны убежища, где можно получить помощь медиков. Красным и оранжевым выделены опасные места — скопления силовиков, расположения автозаков, военной техники. Малиновые точки на карте — перекрытые дороги, а также места, где спецназ применил слезоточивый газ, светошумовые гранаты.
Напомним, вечером 9 августа милиция Беларуси задержала более 3 000 участников мирных демонстраций. Около 100 человек получили ранения и травмы. 10 августа акции протеста охватили Минск, Витебск, Гродно, Брест и другие крупные города.
Изменится ли политика Лукашенко по отношению к протестующим, читайте в статье «Как украинский опыт помогает Лукашенко удержаться у власти».
Фото tut.by154
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