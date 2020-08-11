27.48 / 27.72 32.08 / 32.60
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Скопление спецтехники и задержания: в Беларуси создали карту протестов

9:18 11 августа 2020
беларусь

В Беларуси по итогам двух дней уличных протестов появилась особая интерактивная карта. По ней можно ориентироваться, где расположены основные силы спецназа, какие дороги перекрыты, в каких точках проводятся массовые задержания.

На первом этапе карта охватывает лишь Минск и окрестности. Указаны убежища, где можно получить помощь медиков. Красным и оранжевым выделены опасные места — скопления силовиков, расположения автозаков, военной техники. Малиновые точки на карте — перекрытые дороги, а также места, где спецназ применил слезоточивый газ, светошумовые гранаты.

Напомним, вечером 9 августа милиция Беларуси задержала более 3 000 участников мирных демонстраций. Около 100 человек получили ранения и травмы. 10 августа акции протеста охватили Минск, Витебск, Гродно, Брест и другие крупные города.

Изменится ли политика Лукашенко по отношению к протестующим, читайте в статье «Как украинский опыт помогает Лукашенко удержаться у власти».

Фото tut.by

154

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Живодеры

Под Запорожьем устроили самосуд над живодерами (видео)

тихановская

Светлана Тихановская покинула Беларусь

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

коронавирус

Борьба с коронавирусом: глава ВОЗ призвал мир брать пример с Новой Зеландии

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер