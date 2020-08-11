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Мир

Уехавшая из Беларуси в Литву Тихановская записала видеообращение

11:33 11 августа 2020
Светлана Тихановская

Оппозиционный кандидат на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская, внезапно уехавшая в Литву, записала видеообращение, упомянув тяжелый для нее выбор и детей.

«Думала, что вся эта кампания меня сильно закалила. Но я осталась слабой женщиной, которой была изначально», — говорит Тихановская, видеообрашщение которой опубликовал «TUT.BY». Она утверждает, что приняла решение самостоятельно и что на нее никто не влиял.

Сказав, что одни люди ее поймут, а другие — возненавидят, она добавила: «Не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Люди, берегите себя, пожалуйста — ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в штабе Светланы Тихановской рассказали, что она покинула страну при помощи властей Беларуси, и что ее отъезд позволил освободить начальника избирательного штаба, задержанную накануне выборов.

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