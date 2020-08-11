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Мир

У Тихановской объяснили ее внезапный отъезд в Литву

10:38 11 августа 2020
Светлана Тихановская

Оппозиционный кандидат на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская, уехавшая в Литву, покинула страну при содействии белорусских властей.

Как сообщает «TUT.BY», об этом сообщила доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, отметив, что ее отъезд позволил освободить начальника избирательного штаба кандидата Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

«У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы», — добавила Ковалькова.

По ее словам, у штаба Тихоновской есть две задачи — защитить выбор и остановить кровопролитие: «Ситуация критическая, как бы нам всем ни было тяжело, нам нужно отказаться от насилия, мы должны защищать нашу победу легальными, ненасильственными способами».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Тихановская пропала из поля зрения 10 августа. Последний раз публика видела ее заходящей вместе с адвокатом в здание Центральной избирательной комиссии в Минске, куда кандидат отправилась для подачи жалобы и опротестования результатов голосования.

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