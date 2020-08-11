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Где в Киеве с 11 по 16 августа организованы продуктовые ярмарки: адреса
Традиционно на этой неделе в Киеве разворачиваются продуктовые ярмарки. Выездная торговля пройдет почти во всех столичных районах с 11 по 16 августа. На распродажах покупателям предложат разнообразную продукцию от фермеров, агрохозяйств и переребатывающих предприятий. На ярмарках много сезонных товаров в основном от отечественного производителя.
Поскольку торговля проходит в условиях карантинных ограничений, продавцам и покупателям еще раз напоминают: рекомендуется масочный режим, а торговые места должны отделяться защитными пленочными или пластиковыми экранами, которые минимизируют прямой контакт с покупателями. В жару должны устанавливаться холодильные камеры и соблюдаться правила реализации скоропортящейся продукции.
11 августа (вторник) ярмарки проходят:
- в Голосеевском районе — на проспекте Науки, 88;
- в Днепровском — на улице Ивана Микитенко, 21−27;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
- в Шевченковском — на улице Баггоутовской, 1.
12 августа (среда) покупатели смогут посетить распродажи:
- в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (в пределах проспекта Науки и улицы Малокитаевской);
- в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
- в Печерском — на улице Большой Васильковской (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);
- в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.
13 августа (четверг) распродажи организованы:
- в Голосеевском районе — на улицах Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской), Ковпака (в границах улиц Большой Васильковской и Антоновича);
- в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;
- в Печерском — на улице Генерала Алмазова, 6;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
- в Шевченковском — на улице Баггоутовской, 1.
14 августа (пятница) ярмарки работают по адресам:
- в Голосеевском районе — на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
- в Деснянском — на улице Шолом Алейхема (между улицами Милютенко и Кубанской Украины);
- в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алма-Атинской, 64−74;
- в Оболонском — на проспекте Оболонском, 15−21;
- в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
- в Соломенском — на улицах Просвещения (в границах улиц Вузовской и Кривоноса), переулке Ковальском (между улицами Смоленской и Металлистов);
- в Шевченковском — на улицах Рижской, 1, Ружинской, 16−18 (возле сквера), Деревлянской, 16−20.
15 июля (суббота) сельскохозярмарки запланированы:
- в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
- в Деснянском — на улице С. Лифаря (между улицей Закревского и проспектом Маяковского);
- в Днепровском — на бульваре И. Шамо, 2−12;
- в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
- в Печерском — на улице Катерины Билокур;
- в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
- в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;
- в Шевченковском — на улице Богдана Гаврилишина, 1−17.
16 августа (воскресенье) сельхозраспродажи расположатся на локациях:
- в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
- в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
- в Святошинском — на улице Семашко, 10;
- в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по расчетам главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, карантинные ограничения в столице могут длиться полтора года. Однако президент Зеленский призвал не продолжать карантин более чем на месяц. На территории Украины адаптивный карантин с учетом эпидемической ситуации по COVID-19 продлили до конца лета.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»37
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