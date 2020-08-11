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Мир

Тихановская призвала белорусов не выходить на акции протеста: в сеть попало странное видео

13:43 11 августа 2020
Светлана Тихановская

Главный конкурент Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская, которая внезапно выехала в Литву, записала видеообращение с призывом к гражданам не участвовать в протестных акциях оппозиции.

Как сообщает Telegram-канал «Беларусь головного мозга», видеообращение Тихановская, скорее всего, записывала пред отъездом из Беларуси. При этом точная дата записи неизвестна.

«Видно, как бедная Светлана читает с листика», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что отъезд Светланы Тихановской в Литву позволил освободить начальника избирательного штаба кандидата Марию Мороз, которую задержали накануне выборов. При этом подчеркивается, что «у Светланы не было выбора». Но часть команды Тихановской продолжает оставаться в заложниках у силовых структур Беларуси.

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