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Тихановская призвала белорусов не выходить на акции протеста: в сеть попало странное видео
Главный конкурент Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская, которая внезапно выехала в Литву, записала видеообращение с призывом к гражданам не участвовать в протестных акциях оппозиции.
Как сообщает Telegram-канал «Беларусь головного мозга», видеообращение Тихановская, скорее всего, записывала пред отъездом из Беларуси. При этом точная дата записи неизвестна.
«Видно, как бедная Светлана читает с листика», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что отъезд Светланы Тихановской в Литву позволил освободить начальника избирательного штаба кандидата Марию Мороз, которую задержали накануне выборов. При этом подчеркивается, что «у Светланы не было выбора». Но часть команды Тихановской продолжает оставаться в заложниках у силовых структур Беларуси.254
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