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В Украине наказали родителей, снимавших в порно 4-летнюю дочь
Суд вынес приговор семейной паре с Днепропетровщины, которая зарабатывала на сексуальной эксплуатации собственного ребенка. Ранее в Одессе наказали педофила, который насиловал дочь и пасынка.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины, супругов из Днепропетровской области уличили в июне 2018 года. Правоохранители установили, что выходцы с Кавказа снимали половые акты со своей 4-летней дочерью и продавали порнографическое видео «клиентам» за криптовалюту. Для рассылки «предложений» они использовали мессенджер и устраивали платные онлайн-трансляции.
Досудебное расследование в отношении 63 эпизодов преступной деятельности продолжалось более года. Столько же времени потребовалось для судебного разбирательства 15 томов уголовного производства.
В итоге Октябрьский районный суд Кривого Рога признал мужчину и женщину виновными в совершении преступлений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса Украины: торговля людьми, изнасилование, сексуальное насилие, развращение несовершеннолетних, а также изготовление, продажа и распространение порнографических предметов. Суд назначил каждому из них 12 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Ранее сообщалось, что под Винницей мужчина изнасиловал 6-летнюю родственницу.103
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