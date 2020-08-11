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“Мирный протест граждан жестоко разогнали. Люди стали строить баррикады”, — рассказ очевидца из Беларуси
К событиям в Беларуси приковано внимание всего мира. Однако после завершения голосования 9 августа в стране перестал нормально работать интернет. 11 августа один из очевидцев, белорус Роман Свечников, который был наблюдателем на выборах президента, написал в соцсети о том, что происходило и происходит в Минске.
«Моего брата жестко задержали девятого вечером в центре Минска. Сейчас он в изоляторе на Окрестина. Задержан мой друг и напарник по работе Артем Гринцевич — вместе с ним и инициативой BYCOVID19 мы оборудовали шлюзы в грязные зоны в больницах Минска в период пандемии. Задержаны мои знакомые, коллеги по киноцеху. Некоторые друзья были вынуждены покинуть страну.
Я весь день девятого провел на 25-м участке по Центральному району Минска. Я и еще 8 человек наблюдали за двумя участками для голосования, расположенными в Дворце детей и молодежи. В начале дня директор заведения с помощью милиции выгнала нас из здания, чтобы мы не смогли подсчитать явку на наших участках. Двух наблюдателей милиция задержала. Один сейчас находится в изоляторе, второй наблюдатель почувствовала себя плохо во время задержания сейчас находится под присмотром врачей в первой больнице Минска.
Мне и оставшимся наблюдателям удалось посчитать общую явку на двух участках. Нам продолжали мешать обычные работники дворца, преподаватели кружков и секций. Они с гордыми лицами людей, выполняющих долг, дежурили у входа в дворец и не давали нам попасть внутрь.
Мы зафиксировали огромное количество людей с белыми лентами на руках. Мы отмечали ленты в листах учета явки, по нашим подсчетам, в основной день голосования больше половины людей пришли с ленточкой на запястье.
После завершения голосования мы остались у дворца, чтобы дождаться итогового протокола. С этого момента в стране перестал нормально функционировать интернет. К дворцу стянулось несколько сотен людей, чтобы также увидеть результаты выборов по нашему участку. Прошло два часа, но протокол так и не появился. Зато к двум запасным входам во дворец подъехали микроавтобусы для эвакуации членов комиссии. А еще через десять минут появился городской автобус, полностью забитый ОМОНом. Все люди, собравшиеся у дворца, бросились врассыпную, нескольких задержали.
Ни в этот день, ни на следующий протокол так и не вывесили. Дворец закрыли на сандень. Мы как аккредитованные наблюдатели подали заявления в милицию на отсутствие протокола и на расхождение явки по всем дням досрочного голосования.
Девятого числа мирный протест граждан по всей стране жестоко разогнали с применением слезоточивого газа, шумовых гранат, резиновых пуль, дубинок. К людям применили силу несоизмеримо большую, чем того требовала ситуация. Десятки раненых, вероятно, погибшие, тысячи избитых и задержанных.
Десятого люди стали строить баррикады: метро Пушкинская, универмаг Рига, Малиновка. Я с друзьями весь вечер был в городе, мы подвозили воду и вывозили протестующих от точек столкновения. Всю ночь были слышны взрывы гранат и стрельба. Но ровно также во всем городе гудели автомобили, каждый перекресток был заполнен аплодирующими людьми.
Что я чувствую сейчас? Испуган ли я? Мою волю подавили? Верю ли я в озвученные в телевизоре итоги выборов? Я в гневе, я полон решимости сопротивляться беззаконию со стороны власти, я знаю, что на выборах победила Светлана Тихановская. Я горжусь своей страной, способностью людей объединяться, взрослеть прямо на глазах и стоять на своем. Мое уважение вам, белорусы!
Демона государственности достали из пещеры. Он вышел на улицы города со свитой из орков, зергов, гиен и горилл. Покажем демону силу Света. Один за всех и все за одного", — написал на своей странице в Facebook Роман Свечников.
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