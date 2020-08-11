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Мир

Историю со "странным" обращением Тихановской изобразили карикатурой

18:30 11 августа 2020
Светлана Тихановская

Известный российский художник Сергей Елкин отреагировал на странное заявление главной конкурентки Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светланы Тихановской, которая призвала граждан не участвовать в протестных акциях оппозиции.

Художник предположил, что к голове женщины приставили пистолет, однако после прямого указания президента Александра Лукашенко оружие из кадра просто «вырезали».

Карикатура появилась в Telegram.

Тем не менее пользователи сети отметили, что Тихановская не выдержала роли беларусской «Жанны-д-Арк», поэтому на нее смогли надавить детьми и задержанным мужем.

«Сразу было ясно, что она не сможет держать удар. А уязвимое место и искать не пришлось — это дети. Неужели кто-то всерьез ставил на нее?», — задалась вопросом Анна Молчанова.

«Лукашенко уже брал в заложники своих собственных граждан, когда дело касалось европейцев, которые пытались притивостоят его режиму. Крайними оказались граждане Белоруси, которые принимали этих европейцев», — вспомнил недавнее прошлое страны Сергей Хоменко.

Напомним, в оппозиции уверены, что кандидат на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская, уехавшая в Литву, покинула страну при содействии белорусских властей.

Фото osnmedia.ru

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Историю со "странным" обращением Тихановской изобразили карикатурой

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