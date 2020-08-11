Историю со "странным" обращением Тихановской изобразили карикатурой

Известный российский художник Сергей Елкин отреагировал на странное заявление главной конкурентки Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светланы Тихановской, которая призвала граждан не участвовать в протестных акциях оппозиции.

Художник предположил, что к голове женщины приставили пистолет, однако после прямого указания президента Александра Лукашенко оружие из кадра просто «вырезали».

Карикатура появилась в Telegram.

Тем не менее пользователи сети отметили, что Тихановская не выдержала роли беларусской «Жанны-д-Арк», поэтому на нее смогли надавить детьми и задержанным мужем.

«Сразу было ясно, что она не сможет держать удар. А уязвимое место и искать не пришлось — это дети. Неужели кто-то всерьез ставил на нее?», — задалась вопросом Анна Молчанова.

«Лукашенко уже брал в заложники своих собственных граждан, когда дело касалось европейцев, которые пытались притивостоят его режиму. Крайними оказались граждане Белоруси, которые принимали этих европейцев», — вспомнил недавнее прошлое страны Сергей Хоменко.

Напомним, в оппозиции уверены, что кандидат на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская, уехавшая в Литву, покинула страну при содействии белорусских властей.

Фото osnmedia.ru

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