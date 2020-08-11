- 18:30 Историю со "странным" обращением Тихановской изобразили карикатурой
- 18:27 Третий день протестов в Беларуси: что сейчас происходит в центре Минска
- 17:58 Сидели без зарплаты целый год: в Украину из Бразилии вернулись 12 моряков судна SRAKANE
- 17:51 «Мыши из Госрезерва»: стало известно о громком задержании
- 17:21 Миочич – Кормье 3: прогнозы букмекеров на третий супербой UFC
- 17:06 Беременная Светлана Тарабарова рассекретила пол ребенка
- 17:01 Скандальная Неля Штепа снова хочет стать мэром Славянска: сеть в недоумении
- 16:45 Новая вспышка COVID-19 на Тернопольщине: дом для престарелых закрыли на 2 недели
- 16:37 Украину превращают в поле битвы: в Киеве сделали тревожное заявление
- 16:14 Хотел устроить фотосессию с двойняшками: жертвы сумского педофила сделали шокирующие признания
- 16:07 Сергей Притула идет в мэры Киева
- 16:01 Под Киевом двое мальчиков угнали авто и попали в ДТП: подробности и фото
Историю со "странным" обращением Тихановской изобразили карикатурой
Известный российский художник Сергей Елкин отреагировал на странное заявление главной конкурентки Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светланы Тихановской, которая призвала граждан не участвовать в протестных акциях оппозиции.
Художник предположил, что к голове женщины приставили пистолет, однако после прямого указания президента Александра Лукашенко оружие из кадра просто «вырезали».
Карикатура появилась в Telegram.
Тем не менее пользователи сети отметили, что Тихановская не выдержала роли беларусской «Жанны-д-Арк», поэтому на нее смогли надавить детьми и задержанным мужем.
«Сразу было ясно, что она не сможет держать удар. А уязвимое место и искать не пришлось — это дети. Неужели кто-то всерьез ставил на нее?», — задалась вопросом Анна Молчанова.
«Лукашенко уже брал в заложники своих собственных граждан, когда дело касалось европейцев, которые пытались притивостоят его режиму. Крайними оказались граждане Белоруси, которые принимали этих европейцев», — вспомнил недавнее прошлое страны Сергей Хоменко.
Напомним, в оппозиции уверены, что кандидат на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская, уехавшая в Литву, покинула страну при содействии белорусских властей.
Фото osnmedia.ru205
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.
Ветер: 2 м/с С-З
Давление: 746 мм