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Мир

В Беларуси пропал мобильный интернет

19:12 11 августа 2020
Смартфон

Во вторник, 11 августа во всех областных центрах Беларуси, в которой проходят массовые протесты оппозиции против Александра Лукашенко, пропал мобильный интернет.

Как сообщает Telegram-канал NEXTA, проводной интернет от местных провайдеров пока есть, но мобильный — полностью пропал. Чтобы восстановить связь, жители пытаются принудительно переключать мобильные телефоны с 4G на 3G и использовать VPN.

Ранее сообщалось, что президент Лукашенко обвинил в отключении интернета в Беларуси другие государства.

«Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», — заявил он.

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