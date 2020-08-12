«Совесть чиста»: в Беларуси капитан милиции подал в отставку из-за разгона протестов

В Беларуси капитан милиции Егор Емельянов подал в отставку на фоне проходящих в стране протестов и столкновений мирных граждан с милицией после оглашения итогов выборов президента.

Об этом он написал на своей странице в Instagram, пишет «Настоящее Время».

«17 лет службы окончены. Моя совесть чиста. Милиция с народом!»— отметил Емельянов.

На Егора Емельянова в инстаграме на момент публикации материала было подписано свыше 2,5 тысяч человек. Его пост набрал уже более 216 тысяч лайков. В комментариях люди благодарят его за поступок, «честь и достоинство», а также называют «героем».

Напомним, что в Минске и других городах Беларуси второй день продолжаются протесты. Силовики жестко подавляют акции и задерживают демонстрантов и мирных граждан, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ. За двое суток правоохранительные органы задержали свыше 5 тысяч человек, точное количество пострадавших среди мирных граждан неизвестно. При этом МВД сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ночь на среду белорусские силовики начали активно применять светошумовые гранаты и резиновые пули.

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