27.49 / 27.70 32.13 / 32.59
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«Совесть чиста»: в Беларуси капитан милиции подал в отставку из-за разгона протестов

2:30 12 августа 2020
Протесты в Беларуси

В Беларуси капитан милиции Егор Емельянов подал в отставку на фоне проходящих в стране протестов и столкновений мирных граждан с милицией после оглашения итогов выборов президента.

Об этом он написал на своей странице в Instagram, пишет «Настоящее Время».

«17 лет службы окончены. Моя совесть чиста. Милиция с народом!»— отметил Емельянов.

На Егора Емельянова в инстаграме на момент публикации материала было подписано свыше 2,5 тысяч человек. Его пост набрал уже более 216 тысяч лайков. В комментариях люди благодарят его за поступок, «честь и достоинство», а также называют «героем».

Напомним, что в Минске и других городах Беларуси второй день продолжаются протесты. Силовики жестко подавляют акции и задерживают демонстрантов и мирных граждан, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ. За двое суток правоохранительные органы задержали свыше 5 тысяч человек, точное количество пострадавших среди мирных граждан неизвестно. При этом МВД сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ночь на среду белорусские силовики начали активно применять светошумовые гранаты и резиновые пули.

76

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Протесты в Беларуси

«Совесть чиста»: в Беларуси капитан милиции подал в отставку из-за разгона протестов

Роман Скрипник

«Выйдет сам»: у Авакова рассказали о судьбе «полтавского террориста»

дтп под Одессой

Смертельное ДТП под Одессой: в полиции назвали причину аварии

Глюкоза

Передумала: Глюкоза «объяснилась» за слова об украинском Крыме

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер