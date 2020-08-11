Третий день протестов в Беларуси: что сейчас происходит в центре Минска

Во вторник, 11 августа, в центр Минска, где продолжаются протесты оппозиции против президента Александра Лукашенко, силовики подтянули водометы и автозаки.

Как сообщает Meduza, «много силовиков» направляется к станции метро «Пушкинская». Причем в этом районе уже находятся Внутренние войска МВД Беларуси. Также в Минске был замечен спецавтомобиль, предназначенный для прорыва баррикад.

На Пушкинской днем собралось несколько сотен человек, принесших цветы к месту гибели участника акции протеста, прошедшей ночью. Появлялась информации, что собравшихся разгонял ОМОН, но пока нет точного подтверждения этих данных.

Telegram-канал «Чай з малинавым варэннем» опубликовал фото и видео из Минска:

Ранее сообщалось, какую главную ошибку допустил Александр Лукашенко, и почему теперь он стремится удержать власть любыми средствами. В результате Беларусь уже далеко не тот «остров спокойствия и безопасности», о котором говорил Лукашенко.

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