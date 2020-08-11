27.49 / 27.70 32.13 / 32.59
Киев: +27
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Третий день протестов в Беларуси: что сейчас происходит в центре Минска

18:27 11 августа 2020
Беларусь

Во вторник, 11 августа, в центр Минска, где продолжаются протесты оппозиции против президента Александра Лукашенко, силовики подтянули водометы и автозаки.

Как сообщает Meduza, «много силовиков» направляется к станции метро «Пушкинская». Причем в этом районе уже находятся Внутренние войска МВД Беларуси. Также в Минске был замечен спецавтомобиль, предназначенный для прорыва баррикад.

На Пушкинской днем собралось несколько сотен человек, принесших цветы к месту гибели участника акции протеста, прошедшей ночью. Появлялась информации, что собравшихся разгонял ОМОН, но пока нет точного подтверждения этих данных.

Telegram-канал «Чай з малинавым варэннем» опубликовал фото и видео из Минска:

Ранее сообщалось, какую главную ошибку допустил Александр Лукашенко, и почему теперь он стремится удержать власть любыми средствами. В результате Беларусь уже далеко не тот «остров спокойствия и безопасности», о котором говорил Лукашенко.

284

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Беларусь

Третий день протестов в Беларуси: что сейчас происходит в центре Минска

Российские танки

Украину превращают в поле битвы: в Киеве сделали тревожное заявление

стоп-кадр с видео

Дубинки и слезоточивый газ: как нацгвардейцы «наводили порядок» в курортной Затоке (видео)

Светлана Тихановская

Историю со "странным" обращением Тихановской изобразили карикатурой

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер