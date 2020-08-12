Во время вспыхнувших в различных городах Беларуси протестов власти нередко отключают интернет, чтобы лишить демонстрантов возможности координировать свои действия.

Но от этого страдают не только сознательные граждане, но и представители бизнеса, лояльно относящиеся к власти.

О том, в каких условиях оказались местные компании, рассказывает издание AIN.UA.

«Ситуация очень сложная, интернет работает очень плохо, через VPN, не на всех устройствах и короткое время. Грузить какие-то файлы невозможно. Сам интернет начал пропадать постепенно, сначала замедлился, потом перестали работать некоторые сайты, потом вырубился вовсе. Сначала работало много VPN-сервисов, теперь остались единицы», — признался Герман Полещук из СЕО SLON Media.

По его словам, из-за этого работа практически стала, и сейчас в компании решают, что делать дальше.

«С каждым днем сумма убытков растет в геометрической прогрессии, сроки сорваны, огромные репутационные потери. Если ситуация не решится в ближайшее время, мы грузим команду в автобус и едем работать в Украину. Сейчас узнаем варианты по месту и логистике. С собой берем всех, кто захочет из команды», — резюмировал Полещук.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что переход белорусскими силовиками опасной черты вседозволенности приводит к протестам не только бизнесменов, но и правоохранителей. Так, капитан милиции Егор Емельянов подал в отставку на фоне проходящих в стране протестов и столкновений мирных граждан с милицией после оглашения итогов выборов президента.

86

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter