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Будущее всегда побеждает прошлое: Лукашенко предрекли поражение и сравнили с Януковичем

14:11 12 августа 2020
Александр Лукашенко и Виктор Янукович

Выстраивая в Беларуси «СССР с 40 сортами колбасы» Александр Лукашенко сумел максимально облегчить задачу своим противникам, ведь оказался не готов к столь активным проявлениям гражданского протеста. Такое мнение в своем Facebook озвучил журналист Павел Казарин.

По его словам, протесты в Беларуси можно сравнить скорее не с украинским Майданом, сколько с развалом СССР.

«Беларусь проживает свой собственный 1991 год. Пусть и с тридцатилетним опозданием», — написал он, отметив, что даже если восстание проиграет или восставшие окажутся в меньшинстве по сравнению с равнодушными, оно все-равно ляжет в основу обновленного государства, которое неизбежно появится вместо «законсервированной» Беларуси Лукашенко.

«Национальный миф куется не только из побед, но и из поражений. Не только из опыта победителей, но и из опыта проигравших. Кому как не Украине об этом знать… В конце концов, будущее всегда побеждает прошлое, даже если проигрывает ему какие-то тактические сражения. Спросите у Виктора Януковича», — резюмировал журналист.

Напомним, очевидец событий в Минске назвал зверства силовиков Лукашенко «настоящим адом».

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