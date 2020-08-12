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Такой жестокости никогда не было: белорус рассказал, как силовиков настраивают против протестующих
Несмотря на то, что президент Александр Лукашенко и раньше использовал жесткие силовые методы подавления недовольства белоруссов после президентских выборов, сегодняшние события в Беларуси по насилию превзошли все, что было до этого.
Такое мнение в интервью изданию «ГОРДОН» рассказал главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.
По словам 25-летнего Романа Протасевича, никогда еще до 9 августа милиция и спецслужбы не открывали огонь по протестующим, не использовали водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
В этот раз силовики применяли не только резиновые, но и пластиковые пули.
«Спецсредства применялись не для того, чтобы отпугнуть протестующих, а чтобы нанести им увечья. Резиновыми пулями стреляли не по ногам, а в голову. В больницах сотни людей с рваными ранами, оторванными пальцами и так далее. Такой жестокости в Беларуси никогда прежде не было. Никогда автозаки не таранили людей. Естественно, это вызывает безумное возмущение», — отметил Протасевич.
Главред NEXTA считает, что никого из силовиков за жестокость не накажут.
Он рассказал случай, когда бойцы ОМОНа с дубинками зашли во двор, избили парня с девушкой, которые не имели никакого отношения к протестам.
Протасевич добавил, что необоснованная жестокость только поощряется и даже культивируется. Служащих внутренних войск, ОМОНа, СОБРа, которые используются в разгоне мирных демонстраций, специально науськивают. Им постоянно рассказывают, что люди хотят их убить, шприц или нож под шлем засунуть.
«Режим Лукашенко в очередной раз показал свою истинную суть. Действительно, как он сам сказал, Лукашенко готов держаться за трон синими пальцами. Протесты будут подавляться. Искренне надеюсь на адекватную реакцию Запада, на заявления и санкции против Лукашенко и его приближенных», — подытожил журналист.
Напомним, президент Лукашенко на четвертый день протестов в стране заявил, что на акции выходят «безработные с криминальным прошлым».
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что по вине ОМОНа в больницу попала 5-летняя девочка, которая, как и ее семья, не имела никакого отношения к протестующим.703
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