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Мир

Такой жестокости никогда не было: белорус рассказал, как силовиков настраивают против протестующих

21:25 12 августа 2020
протесты

Несмотря на то, что президент Александр Лукашенко и раньше использовал жесткие силовые методы подавления недовольства белоруссов после президентских выборов, сегодняшние события в Беларуси по насилию превзошли все, что было до этого.

Такое мнение в интервью изданию «ГОРДОН» рассказал главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

По словам 25-летнего Романа Протасевича, никогда еще до 9 августа милиция и спецслужбы не открывали огонь по протестующим, не использовали водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
В этот раз силовики применяли не только резиновые, но и пластиковые пули.

«Спецсредства применялись не для того, чтобы отпугнуть протестующих, а чтобы нанести им увечья. Резиновыми пулями стреляли не по ногам, а в голову. В больницах сотни людей с рваными ранами, оторванными пальцами и так далее. Такой жестокости в Беларуси никогда прежде не было. Никогда автозаки не таранили людей. Естественно, это вызывает безумное возмущение», — отметил Протасевич.

Главред NEXTA считает, что никого из силовиков за жестокость не накажут.

Он рассказал случай, когда бойцы ОМОНа с дубинками зашли во двор, избили парня с девушкой, которые не имели никакого отношения к протестам.

Протасевич добавил, что необоснованная жестокость только поощряется и даже культивируется. Служащих внутренних войск, ОМОНа, СОБРа, которые используются в разгоне мирных демонстраций, специально науськивают. Им постоянно рассказывают, что люди хотят их убить, шприц или нож под шлем засунуть.

«Режим Лукашенко в очередной раз показал свою истинную суть. Действительно, как он сам сказал, Лукашенко готов держаться за трон синими пальцами. Протесты будут подавляться. Искренне надеюсь на адекватную реакцию Запада, на заявления и санкции против Лукашенко и его приближенных», — подытожил журналист.

Напомним, президент Лукашенко на четвертый день протестов в стране заявил, что на акции выходят «безработные с криминальным прошлым».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что по вине ОМОНа в больницу попала 5-летняя девочка, которая, как и ее семья, не имела никакого отношения к протестующим.

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Такой жестокости никогда не было: белорус рассказал, как силовиков настраивают против протестующих

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