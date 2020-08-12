Лукашенко заявил, что на протесты выходят «безработные с криминальным прошлым»

В то время, когда по всей Беларуси ОМОН разгоняет протестующих, несогласных с результатами выборов 9 августа, президент Александр Лукашенко на совещании с чиновниками обсуждают вопросы безопасности и защиты конституционного строя.

«Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Советом безопасности (может, и прежде всего), является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления», — цитирует Лукашенко агенство «БЕЛТА».

В ходе совещания Лукашенко высказался о протестующих.

По его словам, большинство людей, вышедших на улицы, — это «люди с криминальным прошлым и сегодня безработные».

Лукашенко «по-хорошему» попросил тех, кто не работает, найти работу.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что демонстрантами управляют «кукловоды из Польши, Великобритании и Чехии».

Напомним, в Беларуси с вечера 9 августа продолжаются акции протеста. Милиция жестко разгоняет протестующих. По данным МВД, за три дня протестов задержаны 6 тысяч человек, несколько сотен пострадали.

ФОТО: «БЕЛТА»

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