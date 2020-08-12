В Беларуси по вине ОМОНа пострадала 5-летняя девочка: выяснились шокирующие детали (фото)

Во вторник, 11 августа, в белорусском Гродно в аварии с участием бронеавтомобиля силовиков «Тигр» и легковушки, в которой ехала семья местных жителей, была сильно ранена 5-летняя девочка.

По словам гродненца Владимира Черявко, он вместе с женой и 5-летней дочерью Юлией ехал вечером 11 августа из одного конца города в другой.

Все произошло на улице Поповича при въезде на площадь Декабристов, где люди собирались на протесты из-за фальсификации выборов, а некоторые машины сигналили, поддерживая протестующих.

Внезапно 5−6 человек в черной форме без опознавательных знаков выбежали из автомобиля Skoda Rapid и начали бить кулаками по окнам соседних автомобилей.

Черявко испугался за семью и выехал на встречную полосу. Силовики в черном ударили дубинкой по лобовому стеклу его машины, оно лопнуло, осколки упали в салон. В этот момент в бок машины Черявко врезался бронеавтомобиль силовиков «Тигр».

Когда мужчина вышел из машины, то сразу получил удар по голове. Он пытался говорить, что у него в машине ребенок, но его не слушали. Отца ребенка задержали и всю ночь допрашивали в Следственном комитете, но затем отпустили.

Один из мужчин, стоявших рядом, отвез ребенка и ее мать в больницу. У девочки была травма головы и порезы лица.

По его словам, девочка истекала кровью, а силовики сказали пострадавшим, что они «сами виноваты».

В белорусском МВД заявили, что не знают подробностей инцидента, но заверили, что любые травмы, нанесенные детям, будут расследованы, передает «Настоящее время».

Telegram-канал «МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ» опубликовал фото машины, в которой ранили ребенка.

Напомним, в Минске и других городах Беларуси четвертый день продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов. Власти жестко разгоняют демонстрантов, применяя водометы, резиновые пули и слезоточивый газ.​

По последним данным, в Беларуси за три дня были задержаны более 6 тысяч человек, многих из них при задержании жестоко избили, в том числе несовершеннолетних. По официальным данным, в больницы обратились более 250 человек с различными травмами.

297

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter