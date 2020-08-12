Главы двух стран ЕС согласовали региональный "план по Беларуси": что предлагают

На фоне проходящих в Беларуси протестов президенты Польши и Литвы согласовали совместные действия по мирному урегулированию ситуации в соседней стране и прекращении там насилия.

Об этом сообщает «Польское радио».

Региональный план для Беларуси будет включать прекращение насилия, освобождение задержанных лиц и начало переговоров «круглого стола» между представителями власти и гражданами. Польша и Литва также адресовала предложения участия в этом посредничестве другим партнерам.

«Мы готовы поддержать реализацию такого плана из трех пунктов», — заявил глава кабинета президента Польши.

Он отметил, что использование этой инициативы — это внутреннее решение Беларуси.

Президент Литвы Гитанас Науседа со своей стороны заявил, что Беларуси необходимо мирное урегулирование внутренней политической ситуации.

«Если эту инициативу воспримут негативно, то останутся все другие альтернативы, которые сейчас обсуждают в Литве и в Европейском союзе. Я говорю также о санкциях на национальном и евросоюзном уровнях», — заявил Науседа.

Ранее Науседа призвал Евросоюз обсудить санкции против Беларуси в ответ на репрессии оппозиционеров.

Напомним, что в пятницу, 14 августа, главы Министерств иностранных дел Евросоюза собираются на чрезвычайную видеоконференцию из-за ситуации в Беларуси.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что жители нескольких городов Украины решили по собственной инициативе выразить поддержку протестующих белорусов и провели акции с соответствующими лозунгами и плакатами.

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