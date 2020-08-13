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Протесты в Беларуси: слышны взрывы гранат, протестующих выискивают по дворам и подъездам (видео)
В ночь на четверг в белорусской столице Минске и некоторых других городах страны продолжились столкновения участников акций протеста против фальсификации н, а президентских выборах с силовиками.
По сообщениям местных Telegram-каналов, противостояния переместились в спальные районы городов.
В частности, стычки произошли в районе Уручье, где и накануне спецназ проводил жесткую зачистку недовольных.
Там, по информации российского информагентства ТАСС, «слышны взрывы светошумовых гранат и звуки, характерные для выстрелов резиновыми пулями». Силовики проводят задержания, в том числе выискивая людей по дворам и подъездам. Как сообщают очевидцы, многие жители укрывают соседей у себя в квартирах.
В соседнем районе Зеленого луга также обстановка неспокойна. Там собрались порядка 50 человек, которые пытаются перекрыть Логойский тракт.
В то же время в городке Лида молодые люди отбили у силовиков товарища, в ответ по ним открыли огонь.
Напомним, что массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что жесткость при подавлении протестов вызывает осуждение даже у самих силовиков. Так, уже известны случаи, когда офицеры милиции пишут заявления об увольнении, а спецназовцы выбрасывают свою форму в мусорники.61
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