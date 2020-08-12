- 12.08 23:52 Главы двух стран ЕС согласовали региональный "план по Беларуси": что предлагают
- 12.08 23:25 «За нашу и вашу свободу»: в городах Украины прошли акции в поддержку протестующих белорусов
- 12.08 22:54 В Беларуси силовики начали выбрасывать форму в мусорники
- 12.08 22:39 В Днепре в свой день рождения утонул 7-летний мальчик, пока его мама выпивала на берегу
- 12.08 22:22 Стало известно о гибели украинского разведчика на Донбассе
- 12.08 22:00 Задержание украинских волонтеров в Минске: в МВД Беларуси рассказали, когда их отпустят
- 12.08 21:50 Снова без парада: Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости
- 12.08 21:25 Такой жестокости никогда не было: белорус рассказал, как силовиков настраивают против протестующих
- 12.08 21:00 Коронавирус атаковал сотрудников харьковской прокуратуры
- 12.08 20:38 Украина постепенно откажется от паспортов-книжечек: как это произойдет
- 12.08 20:31 Появился фурункул на ноге: под Одессой мужчина заболел сибирской язвой
- 12.08 20:30 Гитарная вечеринка у костра и выставка цветов: куда сходить в Киеве в выходные
В Беларуси силовики начали выбрасывать форму в мусорники (видео)
В Беларуси, где силовики жестоко расправляются с протестующими на улицах, некоторые спецназовцы стали выбрасывать свою военную форму в мусорники. Они стыдятся ее носить после того, что их коллеги делают с людьми.
«Белорусского братства спецназа в Беларуси больше нет», — сказал заявил спецназовец и выбросил в урну берет.
«Я давал присягу своему народу. И глядя на то, что происходит в Минске своими глазами, я просто не могу гордиться тем, где я служил, и не могу носить эту форму и хранить ее у себя дома», — сказал белорус, служивший во Внутренних войсках.
Напомним, главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в интервью изданию «ГОРДОН» рассказал, что необоснованная жестокость силовиков в Беларуси не только поощряется, но даже культивируется. Служащих внутренних войск, ОМОНа, СОБРа, которые используются в разгоне мирных демонстраций, специально науськивают. Им постоянно рассказывают, что люди хотят их убить. Поэтому силовики действуют жестоко, не щадя никого на своем пути.815
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!
Ветер: 3 м/с С
Давление: 749 мм