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Мир

В Беларуси силовики начали выбрасывать форму в мусорники (видео)

22:54 12 августа 2020
мужчина

В Беларуси, где силовики жестоко расправляются с протестующими на улицах, некоторые спецназовцы стали выбрасывать свою военную форму в мусорники. Они стыдятся ее носить после того, что их коллеги делают с людьми.

«Белорусского братства спецназа в Беларуси больше нет», — сказал заявил спецназовец и выбросил в урну берет.

«Я давал присягу своему народу. И глядя на то, что происходит в Минске своими глазами, я просто не могу гордиться тем, где я служил, и не могу носить эту форму и хранить ее у себя дома», — сказал белорус, служивший во Внутренних войсках.

 

 

 

Напомним, главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в интервью изданию «ГОРДОН» рассказал, что необоснованная жестокость силовиков в Беларуси не только поощряется, но даже культивируется. Служащих внутренних войск, ОМОНа, СОБРа, которые используются в разгоне мирных демонстраций, специально науськивают. Им постоянно рассказывают, что люди хотят их убить. Поэтому силовики действуют жестоко, не щадя никого на своем пути.

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