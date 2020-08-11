Генсек ООН обратился к президенту Беларуси

Призывающий к глобальному прекращению огня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не мог оставить без внимание насилия, которое происходит второй на улицах белорусских городов, где против мирного населения власти отправили ОМОН.

С заявлением от имени Гутерриша выступил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

По его словам, генеральный секретарь внимательно следит за событиями, происходящими в Беларуси, в том числе за насилием в отношении граждан.

Он отметил, что генсек призывает белорусские власти проявлять максимальную сдержанность и обеспечить уважение правам народа на свободу выражения и мирные собрания.

Генсек подчеркнул важность осуществления этих прав в мирной обстановке и в соответствии с законом.

Также о своем беспокойстве заявили власти Соединенных Штатов, заявившие, что следят за ситуацией с протестами в Белоруси, и задержанием демонстрантов.

Напомним, что в воскресенье в Беларуси прошли президентские выборы. По последним данным ЦИК, лидирует действующий президент Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков по всей территории страны начались акции протеста и массовые задержания.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что мирные протесты в Беларуси переросли в вооруженное противостояние, и уже появилась первая жертва столкновений.

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