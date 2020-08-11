Баррикады протестующих пали: в Минске силовики разогнали демонстрантов

Несмотря на отчаянное сопротивление, в Минске силовикам удалось разогнать около торгового центра «Рига» протестующих.

Также правоохранители зачистили район метро «Пушкинская», передает «Радыё Свабода».

При этом по участниками протеста возле «Риги» правоохранители бросали светошумовыми гранатами. А специальная машина разбила баррикады.

В свою очередь «Еврорадио» проинформировало, что бойцы ОМОНа зачистили район станции метро «Пушкинская».

«Это произошло после того, как большая часть демонстрантов разошлась сама», — говорится в сообщении.

Напомним, 10 августа в Беларуси возобновились акции протеста из-за победы действующего президента Александра Лукашенко на выборах. Протестующие считают победу Лукашенко нечестной и требуют объявления настоящих результатов голосования. Акции протеста охватили Минск и крупные города страны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ходе протестов силовики заявили о гибели протестующего в Минске; согласно информации милиции, в руках демонстранта взорвалось неизвестное устройство.

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