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Хотели убить Тихановскую: в Беларуси заявили, что соперница Лукашенко дала показания на членов своего штаба
Белорусский государственный телеканал «ОНТ» опубликовал информацию, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, уехавшая на днях в Литву, якобы дала показания на членов своего штаба.
Об этом сообщил провластный белорусский Telegram-канал с двусмысленным названием «Желтые сливы», который накануне первым опубликовал обращение Тихановской, где она в кабинете председателя ЦИК просит белорусов не идти на мирные митинги.
«Тихановской в КГБ дали прослушать запись, где соратники планировали ее убить! Голоса всех участников разговоров на записях ней идентифицированы. Фамилии ею названы и подтверждены. Готовится возбуждение уголовных дел по статье „Убийство, подготовка убийства“. Тихановская приняла решение уехать из Беларуси самостоятельно», — говорится в сообщении.
Напомним, что 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, непрозрачные и двусмысленные результаты которых вынудили тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, где произошли их столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями. В последующие дни протесты возобновились. При этом силовики в Минске открыли огонь по людям.
Первоначально кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам. В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста, заявив через своего пресс-секретаря, что не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что она уехала в Литву. По словам доверенного лицо кандидата, Тихановскую вывезли в Литву представители белорусских властей и у нее не было выбора.
Сама Тихановская позже в обращении объяснила свой отъезд словами, что «дети — это самое важное, что есть в нашей жизни». При этом она сказала, что решение покинуть страну она приняла самостоятельно и на нее никто не влиял.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что жестокое подавление силовикам мирных протестов в Беларуси стало причиной резкой критики их действий со стороны лидеров многих государств мира, а также международных организаций. В частности, в ЕС раздаются голоса в пользу того, чтобы наложить на власти Беларуси санкции.354
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Хотели убить Тихановскую: в Беларуси заявили, что соперница Лукашенко дала показания на членов своего штаба
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