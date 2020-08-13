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В Беларуси из-за разгона протестов уволился ведущий ТВ программы Минобороны (видео)
В Беларуси на фоне жестких разгонов акций протеста заявление об увольнении написал еще один журналист — ведущий военной программы Минобороны «Арсенал» Владимир Бурко, работавший на телеканале «Беларусь 1».
«Я больше не ведущий этого телепроекта. Ушел сам, не без приключений, но ушел. Пять лет я был медийным лицом Минобороны Республики Беларусь… Пять лет подряд я с серьезным лицом рассказывал, что наша армия доблестная и сильная, наша техника — самая современная, а высший офицерский состав — пример для подражания», — говорит Бурко и добавляет: «Я бы никогда, даже в самом страшном сне, не мог себе представить и не подумал бы даже, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа».
Обращаясь к военным, тележурналист отметил, что знает — они ждут приказ и что понятно, каким он будет, и призвал их «одуматься пока не поздно».
Тем временем в сеть выложили видео с военной техникой, которая двигается в сторону Минска.
Таракан везет в Минск танки.— Вал Мишель (@VALMICHEL7) August 12, 2020
Танки, Карл, против мирных людей, которые даже палки в руки не взяли. Расскажите толстожопым хенералам и их усатому пахану, что танк отлично «подходит» для войны в городе, а его экипаж угостят коктейлем. И не Апероль Шприц.pic.twitter.com/4a2hV4DrMn
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заявления подали белорусские ведущие Татьяна Бородкина и Сергей Козлович.
Фото со странички минчанки Лилии Ахремчик в соцсетях.20
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