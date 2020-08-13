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Мир

В Беларуси из-за разгона протестов уволился ведущий ТВ программы Минобороны (видео)

9:08 13 августа 2020
Протесты в Беларуси

В Беларуси на фоне жестких разгонов акций протеста заявление об увольнении написал еще один журналист — ведущий военной программы Минобороны «Арсенал» Владимир Бурко, работавший на телеканале «Беларусь 1».

«Я больше не ведущий этого телепроекта. Ушел сам, не без приключений, но ушел. Пять лет я был медийным лицом Минобороны Республики Беларусь… Пять лет подряд я с серьезным лицом рассказывал, что наша армия доблестная и сильная, наша техника — самая современная, а высший офицерский состав — пример для подражания», — говорит Бурко и добавляет: «Я бы никогда, даже в самом страшном сне, не мог себе представить и не подумал бы даже, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа».

Обращаясь к военным, тележурналист отметил, что знает — они ждут приказ и что понятно, каким он будет, и призвал их «одуматься пока не поздно».

Тем временем в сеть выложили видео с военной техникой, которая двигается в сторону Минска.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заявления подали белорусские ведущие Татьяна Бородкина и Сергей Козлович.

Фото со странички минчанки Лилии Ахремчик в соцсетях.

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